Difunden video de choque y volcadura de camión en Apodaca

Este martes por la tarde se registró un choque y volcadura sobre la avenida Miguel Alemán en el municipio de Apodaca, la cual fue captada en video por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa la unidad pesada, la cual transportaba varias toneladas de chatarra, chocando contra el muro que separa los sentidos de circulación, tras desprenderse el contenedor que remolcaba.

Además, en el video aparece una camioneta que circulaba por la vía al momento del accidente, en la cual viajaba un hombre, quien es reportado como estable.

A pesar de lo aparatoso que se observa el accidente, el conductor de la unidad resultó ileso y únicamente se dio el reporte de la ya mencionada persona con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Las autoridades de Tránsito y Protección Civil municipal se desplegaron para cercar el área y habilitar un desfogue en los carriles que estaban cotidianamente cerrados por las obras del Metro.