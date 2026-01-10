DIF Santiago refuerza apoyo invernal ante frente frío

La iniciativa benefició directamente a 40 familias, quienes recibieron prendas de invierno, calzado, juguetes y pañales, cubriendo necesidades básicas

Como parte de las acciones preventivas ante el descenso de las temperaturas, el Sistema DIF Santiago, encabezado por su presidenta, Olga Amalia Villalón Toba, visitó la comunidad Los Peña para realizar una jornada de entrega de apoyos dentro del programa “DIF Te Abriga”.

La iniciativa benefició directamente a 40 familias, quienes recibieron prendas de invierno, calzado, juguetes y pañales, cubriendo necesidades básicas de niñas, niños y adultos mayores de la zona.

Compromiso con la vulnerabilidad

Durante el encuentro, Olga Amalia Villalón enfatizó que estas acciones buscan proteger a los sectores más desprotegidos antes de que el clima gélido se intensifique.

“Ante las bajas temperaturas, quisimos anticiparnos y traerles ropa de invierno. Sepan que estamos trabajando para todas y todos ustedes, y que seguiremos brindando el apoyo que sus familias necesitan”, puntualizó la presidenta.

Atención integral a la primera infancia

Además de los suministros de temporada, el personal del DIF aprovechó la visita para fortalecer el vínculo con las madres y padres de familia:

Programa “Un Comienzo a tu Lado”: Se invitó a mujeres embarazadas a integrarse para recibir acompañamiento temprano.

Segunda Etapa: Familias con bebés mayores de seis meses fueron incorporadas a la fase de seguimiento del programa, asegurando apoyos adicionales para el desarrollo de los menores.

Un llamado a la solidaridad ciudadana

Es importante destacar que el éxito de “DIF Te Abriga” reside en la generosidad de los habitantes de Santiago. Las prendas entregadas son fruto de las donaciones ciudadanas recolectadas en el centro operativo.

El DIF Santiago mantiene abierta su convocatoria para quienes deseen sumarse a esta causa. Se reciben donativos de ropa, calzado y juguetes en buen estado en el DIF Central de Jardines de la Boca #200 en horario de 8:00 a.m. a 16:00 horas de lunes a viernes.