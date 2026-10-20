DIF Nuevo León ofrece terapias para mujeres con mastectomía

La directora del DIF enfatizó que estos apoyos son permanentes y están a disposición de todas las neoleonesas que los necesiten

Las pacientes que se encuentran en proceso de recuperación tras una mastectomía cuentan con el respaldo del DIF Nuevo León, el cual ofrece terapias especializadas a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

La directora de la institución, Alejandra Morales, anunció que estos tratamientos están diseñados específicamente para reducir la inflamación y aliviar las molestias físicas posteriores a la cirugía.

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, destacó que el DIF mantiene un compromiso permanente con la salud de las mujeres del estado, poniendo a su disposición herramientas avanzadas para combatir la linfedema.

“Aquí tenemos apoyos con diversas terapias para tratar la linfedema después de una mastectomía, que ayudan a reducir la inflamación y aliviar las molestias, porque para eso está el DIF”, explicó.

CREE cuenta con equipo especializado para la rehabilitación

Para brindar una atención integral, la unidad del CREE cuenta con equipo tecnológico de vanguardia y material terapéutico especializado que incluye:

Técnicas de deep oscillation (oscilación profunda)

Presoterapia y equipo de electroterapia

Ultrasonido y mangas de compresión

Herramientas de rehabilitación como timón, escalerillas, pelotas de peso y bastones

Ofrecen orientación preventiva mediante DIF + Cerca

Por otra parte, a través del programa DIF + Cerca, la dependencia estatal mantiene una campaña activa de información preventiva. Mediante esta iniciativa, todas las mujeres pueden consultar dudas sobre la autoexploración mamaria y recibir orientación oportuna para la detección temprana de la enfermedad.

La directora del DIF enfatizó que estos apoyos son permanentes y están a disposición de todas las neoleonesas que los necesiten. “Después de todo lo que has vivido, mereces tener acceso a la atención que necesitas para sentirte mejor”, concluyó.

Las pacientes interesadas en acceder a estas terapias de drenaje linfático pueden comunicarse directamente al CREE llamando al teléfono 81-2020-8000.