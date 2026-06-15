DIF Nuevo León lleva apoyos integrales a Salinas Victoria

Ale Morales encabezó brigada del DIF en Salinas Victoria con apoyos médicos, alimentarios y atención legal para familias vulnerables

La directora general del Sistema DIF Nuevo León, Ale Morales, encabezó una jornada de atención integral en el municipio de Salinas Victoria, donde se brindaron diversos apoyos y servicios a familias en situación vulnerable.

Las actividades iniciaron con un recorrido casa por casa en la colonia Los Pilares, específicamente en el cruce de las calles Torre Sur y Palacio de Justicia, donde autoridades estatales y municipales dialogaron con los habitantes para conocer sus principales necesidades.

Durante este acercamiento, los vecinos pudieron expresar sus problemáticas y recibir atención directa por parte del personal del DIF, incluyendo asesoría legal y apoyo psicológico.

Posteriormente, en la Plaza Los Pilares, se instalaron módulos de atención donde se activaron las procuradurías de Personas con Discapacidad, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como de la Defensa del Adulto Mayor.

Además, los asistentes accedieron de manera gratuita a servicios de gestoría social, atención médica, módulos dentales y el programa “DIF en tu Comunidad”, reforzado con acciones coordinadas con el municipio.

"Me dijo, si vienes, vienes con todo, entonces trajimos una brigada dental, una brigada médica, apoyos de la canasta básica, sillas de ruedas, bastones, andadores, programa de lentes", detalló Ale Morales.

Entrega de apoyos y equipo funcional

Durante la jornada, se distribuyeron despensas, insumos médicos como gel antibacterial, termómetros y pañales, así como equipo funcional que incluyó sillas de ruedas, bastones, andadores, muletas, colchones antillagas y concentradores de oxígeno.

También se entregaron camas de hospital en modalidad de comodato, como parte de los apoyos destinados a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

La comitiva estatal fue recibida por la presidenta del DIF Municipal, Nelly Alejandra Garza Gómez, y la directora de la institución, Yajaira Lizeth Saucedo Piña, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto.

En el evento también participó la diputada Melisa Peña Villagómez, sumándose a las acciones de apoyo a la comunidad.

Durante su intervención, Ale Morales destacó que su encomienda al frente del DIF estatal implica mantener cercanía con los municipios para atender sus necesidades.

"Cuando el gobernador me hizo la invitación para ser Directora General del DIF, me llenó de mucho orgullo, pero sobre todo de mucho compromiso, porque la indicación fue clara: te vas al DIF, pero pegadita a los municipios a ver qué necesitan, que estés siempre apoyando en todo lo que ocupen", expresó.

La funcionaria explicó que la brigada incluyó servicios médicos, dentales, apoyos alimentarios y entrega de aparatos funcionales, en respuesta a la solicitud de las autoridades locales.

La jornada concluyó con la atención a los asistentes en los módulos instalados, reafirmando el compromiso del DIF Nuevo León de fortalecer el tejido social y apoyar a los grupos prioritarios.