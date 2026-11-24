Se invita a la ciudadanía, así como a los sectores público y privado, a participar con la donación de juguetes nuevos, que no requieran pilas

Con el objetivo de llevar alegría a niñas y niños de escasos recursos durante esta Navidad, el DIF Nuevo León anunció la edición 2026 del Regaleón, una campaña de recolección de juguetes que busca beneficiar a familias de 13 municipios del estado.

La recepción de donativos comenzará este 23 de noviembre y concluirá el próximo 15 de diciembre. Las personas interesadas podrán acudir de lunes a viernes, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a las instalaciones del DIF Estatal, ubicadas sobre la avenida Morones Prieto, en la colonia Independencia, en Monterrey.

¿Dónde y cuándo donar juguetes para el Regaleón 2026?

Se invita a la ciudadanía, así como a los sectores público y privado, a participar con la donación de juguetes nuevos, que no sean bélicos y que no requieran pilas.

Para esta edición se espera reunir más de 4 mil juguetes.

Los donativos serán destinados a niñas y niños de los municipios de Mina, Galeana, Escobedo, Sabinas Hidalgo, Agualeguas, General Treviño, General Bravo, China, Linares, Iturbide, Aramberri, Zaragoza y Mier y Noriega.