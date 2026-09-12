DIF Nuevo León fortalece entrega de sillas de ruedas y andadores

Como parte de esta estrategia, 469 personas recibirán apoyos de movilidad adquiridos con recursos del programa Cambio x Cambio

El DIF Nuevo León busca ampliar su capacidad para responder a las necesidades de movilidad de familias de distintos municipios, mediante alianzas con empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Durante una entrega de apoyos, la directora general del organismo, Ale Morales, señaló que estas colaboraciones permiten reunir recursos y esfuerzos para atender las solicitudes de sillas de ruedas, andadores y bastones que recibe la institución.

“En el DIF Nuevo León sabemos que ayudar comienza por escuchar a las familias, conocer lo que necesitan y buscar la manera de responder. Para hacerlo, es muy importante sumar a quienes también tienen la voluntad de contribuir”, expresó.

Como parte de esta estrategia, Ale Morales encabezó la primera entrega de apoyos obtenidos mediante la campaña de redondeo “Ayudemos con el Corazón”, impulsada por el DIF Nuevo León en colaboración con una cadena de tiendas de conveniencia.

La campaña contó con la participación de miles de personas y permitió reunir recursos a través del programa Cambio x Cambio.

Con lo recaudado serán beneficiadas 469 personas, quienes recibirán distintos apoyos destinados a facilitar sus desplazamientos y actividades cotidianas.

Morales explicó que contar con estos dispositivos no solo facilita la movilidad, sino que también puede representar mayor seguridad e independencia para quienes los utilizan.

Los apoyos permitirán a las personas beneficiarias desplazarse con mayor seguridad y realizar actividades diarias con más autonomía, además de brindar tranquilidad a sus familias.

Además, destacó que el objetivo es mantener este tipo de alianzas para ampliar la capacidad de respuesta del organismo y atender a más personas que requieren algún apoyo funcional para mejorar su movilidad.