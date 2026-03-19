DIF Nuevo León fortalece capacitación jurídica con la UANL

Convenio firmado por la Facultad de Derecho y Criminología y el DIF impulsará formación académica de servidores públicos en distintas ramas del derecho

Con el objetivo de fortalecer la calidad en la atención ciudadana y modernizar el servicio público, la Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo León firmaron un convenio de colaboración estratégica enfocado en la profesionalización jurídica de su personal.

El acuerdo contempla la implementación de un programa de becas y capacitación continua dirigido a trabajadores del DIF estatal, quienes podrán acceder a una oferta académica que incluye diplomados, cursos, maestrías y doctorados.

Fortalecen formación en áreas clave

Uno de los principales ejes de esta alianza es el fortalecimiento de conocimientos en áreas fundamentales del derecho, como mediación, materia civil, familiar, constitucional, amparo y penal.

La finalidad es dotar a los servidores públicos de herramientas actualizadas que les permitan desempeñar sus funciones de manera más eficiente y con un enfoque más humano, acorde a las necesidades sociales y legales del estado.

En la firma del convenio estuvieron presentes el doctor David Emmanuel Castillo Martínez, coordinador de la FACDyC; Gloria Ivette Bazán Villarreal, directora general del DIF Nuevo León; y Erik Cabrera Chapa, director jurídico del organismo estatal.

Aunque el acuerdo inicia con la Facultad de Derecho y Criminología, se estableció bajo el respaldo de la UANL en su conjunto, lo que permitirá que en el futuro se integren otras facultades y disciplinas para fortalecer el desarrollo integral de la institución.