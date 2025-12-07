DIF Nuevo León distribuye más de 1,200 apoyos funcionales

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León brindó beneficios a más de 1,000 personas en la entidad.
A través de dos jornadas de entrega de aparatos funcionales como apoyos de movilidad, salud visual y auxiliares auditivos se beneficiaron a cientos de residentes de distintos municipios.
En la primera fase se atendieron a a 414 personas para la jornada auditiva, 349 para la jornada visual y 271 para la jornada de movilidad.
Mientras que en la segunda se entregaron específicamente 73 aparatos de movilidad, 38 prótesis de mama y 76 brasieres post-mastectomía.
Los acreedores de estos apoyos provienen de un total de 28 municipios, quienes recibieron los siguientes aparatos:
- 448 aparatos auditivos
- 349 lentes de armazón
- 220 sillas de ruedas
- 76 brasieres especiales post-mastectomía
- 38 prótesis de mama
- 33 andaderas
- 28 sillas PCI (Parálisis Cerebral Infantil)
- 23 sillas de baño
- 16 sillas PCA (Parálisis Cerebral Adulto)
- 16 bastones de 4 puntos
- 4 bastones de 1 punto
- 3 muletas