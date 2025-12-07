DIF Nuevo León distribuye más de 1,200 apoyos funcionales

En la primera fase de este proyecto se atendieron a a 414 personas para la jornada auditiva, 349 para la jornada visual y 271 para la jornada de movilidad

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León brindó beneficios a más de 1,000 personas en la entidad.

A través de dos jornadas de entrega de aparatos funcionales como apoyos de movilidad, salud visual y auxiliares auditivos se beneficiaron a cientos de residentes de distintos municipios.

En la primera fase se atendieron a a 414 personas para la jornada auditiva, 349 para la jornada visual y 271 para la jornada de movilidad.

Mientras que en la segunda se entregaron específicamente 73 aparatos de movilidad, 38 prótesis de mama y 76 brasieres post-mastectomía.

Los acreedores de estos apoyos provienen de un total de 28 municipios, quienes recibieron los siguientes aparatos:

448 aparatos auditivos

349 lentes de armazón

220 sillas de ruedas

76 brasieres especiales post-mastectomía

38 prótesis de mama

33 andaderas