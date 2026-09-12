DIF Nuevo León digitaliza sus trámites y servicios

Los servicios ya pueden consultarse y realizarse a través de Nuevo León en Línea, cuya plataforma concentra hasta 26 trámites relacionados con el DIF

El DIF Nuevo León digitalizó sus trámites y servicios para facilitar el acceso de las familias a apoyos, consultas, terapias y programas, sin necesidad de hacer filas o acudir en varias ocasiones a las oficinas.

Durante la presentación de la plataforma, encabezada por Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, y Alejandra Morales, directora general del DIF, se informó que los servicios ya pueden consultarse y realizarse a través de Nuevo León en Línea.

“Todos los servicios del DIF de Nuevo León ya se pueden realizar de forma digital. A través de la plataforma Nuevo León en Línea, donde los trámites y servicios de gobierno se pueden hacer desde un mismo lugar, mucho más rápido, sin hacer filas y tener que ir y venir de un lado a otro”, señaló Mariana Rodríguez.

La plataforma concentra hasta 26 trámites, relacionados con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, familias, adultos mayores y organizaciones civiles.

Entre los servicios se encuentran procesos de adopción y acogimiento, inscripción a centros de atención infantil, atención médica y rehabilitación para personas con discapacidad, terapias, inclusión laboral y deportiva, apoyos de salud, funerarios y alimentarios, atención psicológica, talleres para madres, padres y cuidadores, además de actividades para adultos mayores y constancias para organizaciones civiles.

Rodríguez explicó que los usuarios podrán consultar en cada trámite los requisitos, documentos necesarios, lugares, horarios, costos y si es necesario acudir de manera presencial.

Al crear una cuenta y cargar los documentos por primera vez se genera un expediente único, lo que permite reutilizar la información en distintos trámites. La funcionaria aseguró que los datos están protegidos mediante tecnología Blockchain.

“Con la digitalización, los trámites son 80% más rápido y se piden 30% menos requisitos”, destacó.

Durante 2025, los trámites y servicios del DIF recibieron alrededor de 555 mil 575 solicitudes, mientras que de enero a julio de este año sumaron 255 mil 962.

“Si en algún momento tienen alguna duda o necesitan acompañamiento para realizar algún trámite, acuérdense que tenemos la línea del 070 que también tiene atención las 24 horas y los puede orientar”, agregó Rodríguez.