DIF Nuevo León celebra a adultos mayores con shows y actividades

Más de 400 adultos mayores disfrutaron de música, baile, regalos y actividades recreativas en el festejo del Mes del Adulto Mayor del DIF estatal

En el marco del Mes del Adulto Mayor, el DIF Estatal, a través de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, organizó un festejo para reconocer a los adultos mayores de la entidad, quienes participaron en un día lleno de actividades recreativas, shows, regalos y convivencia.

El evento reunió a usuarios de programas como círculos y grupos de adultos mayores del DIF, quienes disfrutaron de presentaciones culturales y artísticas. Destacaron la participación del Ballet Folclórico Norestense y el coro “Voces de Oro”, integrado por los mismos adultos mayores del programa.

El comediante Pablo Morton, con su personaje de las Señoritas Treviño, fue uno de los shows más aclamados, mientras que la música en vivo de Frehols Band y Los Rancheritos de Ricky Leos animó a los asistentes a bailar y tomarse fotos con los artistas.

La celebración, encabezada por la Procuradora Leticia Palomino Herrera, la Subprocuradora Sandra Villarreal Benavides y el Coordinador Técnico Oscar Espino Zorrilla, contó también con alimentos y rifa de premios para los más de 400 invitados.

Con este evento, concluye un mes lleno de actividades dedicadas al cuidado, bienestar y disfrute de los adultos mayores, que incluyó charlas, encuentros intergeneracionales, actividades deportivas y sociales, así como brigadas médicas y talleres para cuidadores y familiares.