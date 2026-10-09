DIF Nuevo León beneficiará a 1,262 personas con apoyos gratuitos

Tan solo en esta sede se contempla canalizar 1,270 apoyos específicos para 735 personas, tras realizarles valoraciones previas de salud

En una acción coordinada para favorecer la autonomía de las familias vulnerables, el Sistema DIF Nuevo León y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública federal iniciaron una jornada de entrega de 1,797 apoyos gratuitos.

Este programa integral, liderado por la directora general de la institución estatal, Ale Morales, planea beneficiar a un total de 1,262 ciudadanos con carencias de movilidad, auditivas y visuales de aquí al mes de diciembre.

Durante el evento oficial, en el que estuvieron presentes el gobernador Samuel García Sepúlveda y la titular de la oficina AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, se destacó el impacto socioeconómico que este tipo de intervenciones médicas tiene en los hogares regiomontanos.

"Cuando una persona vive una enfermedad o una discapacidad, cambia la vida de toda su familia. Esto representa una erogación de dinero importante que a veces se vuelve imposible de costear", expresó Morales.

Entregan apoyos auditivos, visuales y de movilidad

Las primeras entregas se concentraron durante los días 7 y 8 de octubre en las instalaciones del Centro Estatal Paralímpico de Alto Rendimiento del DIF.

Tan solo en esta sede se contempla canalizar 1,270 apoyos específicos para 735 personas, tras realizarles valoraciones previas de salud.

El desglose de los aditamentos distribuidos en esta etapa inicial comprende:

598 auxiliares auditivos para 299 personas (incluye realización de audiometrías y moldes a medida).

219 apoyos de movilidad, entre ellos sillas de ruedas adaptadas para niños y adultos con parálisis cerebral.

400 lentes graduados para un total de 200 beneficiarios.

Apoyan a mujeres que han atravesado por una mastectomía

En el marco de las actividades por el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, las autoridades entregaron también 34 brasieres especiales y 19 prótesis externas de mama en beneficio de 17 mujeres que han atravesado por procedimientos de mastectomía.