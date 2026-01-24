DIF NL logra sentencia a familiar por violencia a persona mayor

La víctima quien estaba bajo el cuidado de su hermana Sandra N, fue localizada en condiciones altamente deplorables de higiene y salud

El Sistema DIF Nuevo León a cargo de Gloria Bazán, informa a la ciudadanía sobre una importante resolución judicial que marca un precedente en la protección de las personas mayores en situación de vulnerabilidad en el Estado de Nuevo León.

La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, perteneciente al DIF estatal, recibió un reporte de un caso de extrema violencia, abandono y maltrato en contra de una persona mayor. La víctima quien estaba bajo el cuidado de su hermana Sandra N, fue localizada en condiciones altamente deplorables de higiene y salud, presentando desnutrición severa y deshidratación, por lo que fue trasladada al hospital universitario y posteriormente resguardada por la Procuraduría en el albergue temporal Rogelio Ayala Contel.

Tras una exhaustiva investigación y el seguimiento legal correspondiente, se logró contactar a familiares de la víctima y atendiendo a su bienestar integral, se determinó su ingreso a una institución asistencial especializada.

Como resultado de la denuncia presentada y el trabajo conjunto de las autoridades, el área jurídica de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de abandono de personas, imponiendo una pena de 4 años de prisión, multa económica y la reparación del daño por los gastos generados en el nosocomio.

Este caso representa la primera sentencia en el Estado de Nuevo León por abandono de personas mayores, sentando un precedente y reafirma el compromiso de las autoridades municipales y estatales en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas mayores.

Exhortamos a la comunidad a denunciar cualquier situación de maltrato o abandono y recordamos que el bienestar de nuestras personas mayores es responsabilidad de toda la sociedad.

Para reportes o solicitudes de apoyo, favor de comunicarse al teléfono de reportes 8120007070.