DIF MTY brinda apoyo a familia tras incendio en departamento

Un incendio registrado esta mañana en un departamento del Centro de Monterrey dejó a una familia en situación vulnerable, por lo que el DIF Monterrey acudió de inmediato para brindar respaldo.
La institución, encabezada por su presidenta Gaby Oyervides y la directora general Ivonne Álvarez, otorgó ayuda a una mujer de 36 años y a su hija de 16, quienes habitaban en la vivienda que sufrió el incendio.
El apoyo consistió en paquetes alimentarios, cobertores, colchones individuales, ropa, útiles escolares y artículos de limpieza.
La institución reafirma su compromiso de estar en donde más necesite apoyo la población, estando junto a las familias en los momentos difíciles.