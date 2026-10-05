DIF Monterrey refuerza acciones contra cáncer de mama

Este programa permite que mujeres puedan acceder de manera gratuita a este procedimiento, como parte del convenio firmado por el alcalde Adrián de la Garza

La alianza con la Asociación Unidas Contigo busca ampliar las acciones de prevención, atención y acompañamiento para mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

En el marco del Mes Rosa, el DIF Monterrey y la Asociación Unidas Contigo formalizaron una alianza de trabajo para fortalecer las acciones de prevención, atención y acompañamiento dirigidas a mujeres, con el objetivo de ampliar el alcance de los servicios y beneficiar a un mayor número de personas.

La firma del compromiso fue encabezada por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, quien destacó la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones y organizaciones para brindar una atención integral a las mujeres que atraviesan un proceso relacionado con el cáncer de mama.

En el encuentro también participaron Flora Ferrera, presidenta de la Asociación Unidas Contigo; Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey, y África Elizondo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.

Durante su mensaje, Oyervides señaló que esta alianza permitirá ampliar el acceso a servicios de prevención, atención y acompañamiento, además de refrendar el compromiso del DIF Monterrey de mantener sus puertas abiertas para las mujeres que requieran apoyo.

“En Monterrey se les escucha, se les atiende y se les acompaña. Somos un gran equipo porque estamos todos aquí presentes, comprometidos bajo la misma causa, porque no solamente es el mes de octubre; aquí se trabaja todos los días por las mujeres”, expresó.

La presidenta del DIF Monterrey también destacó que estas acciones se suman a los servicios que brinda el Gobierno de Monterrey para atender las necesidades de las mujeres, entre ellos el programa de Reconstrucción de Mama.

Este programa permite que mujeres puedan acceder de manera gratuita a este procedimiento, como parte del convenio firmado por el alcalde Adrián de la Garza con el Hospital Universitario.

Asimismo, el DIF Monterrey cuenta con seis Unidades Básicas de Rehabilitación renovadas, en las que se ofrecen terapias de rehabilitación, incluidas terapias oncológicas, además de acompañamiento psicológico individual y grupal.

Con la denominada “Alianza Rosa”, el DIF Monterrey y la Asociación Unidas Contigo buscan fortalecer la coordinación de esfuerzos y ampliar las alternativas de apoyo para las mujeres, no solo durante el Mes Rosa, sino de manera permanente.

- Con información de Marisol Gómez -