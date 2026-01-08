DIF Monterrey atiende presunto abandono de adulta mayor

Derivado de las diligencias, se confirmó que la mujer cuenta con una red de apoyo familiar, una sobrina acudirá al DIF Monterrey para establecer compromisos

Tras un reporte ciudadano atendido por Info7, el DIF Monterrey acudió de manera inmediata para investigar un presunto caso de abandono de una persona adulta mayor de 88 años y brindarle la atención correspondiente.

Por instrucción de la presidenta del organismo, Gaby Oyervides, personal de la Línea de Atención contra el Maltrato y Abandono de Personas Adultas Mayores “Habla por Ellos” realizó la entrevista y valoración del caso.

Derivado de las diligencias, se confirmó que la mujer, Maria Inés Arron, cuenta con una red de apoyo familiar, por lo que una sobrina acudirá al DIF Monterrey para formalizar un convenio donde se establezcan compromisos de cuidado y atención.

El DIF Monterrey reiteró su compromiso con la protección y bienestar de las personas adultas mayores e informó que la línea “Habla por Ellos” opera de forma gratuita las 24 horas, los 7 días de la semana.