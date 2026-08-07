DIF lleva brigadas de salud a adultos mayores de Salinas Victoria

Nelly Garza, informó que durante las jornadas se brinda atención en psicología, consulta médica general, podología y odontología

En el marco del mes de las personas adultas mayores, el DIF Salinas Victoria puso en marcha brigadas integrales de salud en la Casa del Adulto Mayor, con el propósito de acercar servicios gratuitos y fortalecer el bienestar de este sector de la población.

Brindan servicios médicos gratuitos

La presidenta del DIF municipal, Nelly Garza, informó que durante las jornadas se brinda atención en psicología, consulta médica general, podología y odontología, como parte de una estrategia de atención integral orientada a promover una vejez saludable.

La funcionaria destacó que las personas adultas mayores representan un pilar para el desarrollo del municipio, por lo que el organismo mantiene programas permanentes enfocados en atender sus necesidades y mejorar su calidad de vida.

Brigadas promueven una vejez saludable

Las brigadas forman parte de las actividades conmemorativas del mes dedicado a las personas adultas mayores y buscan facilitar el acceso a servicios de salud preventiva y atención especializada en un mismo espacio.

Con estas acciones, el Gobierno de Salinas Victoria y el DIF Municipal reiteraron su compromiso de impulsar políticas y programas que favorezcan el bienestar, el cuidado y la inclusión de quienes han contribuido al crecimiento y desarrollo de la comunidad.