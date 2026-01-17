DIF Guadalupe apoya a abuelitos tras incendio en su vivienda

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Circunvalación, en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Guadalupe

Leonor Aguillón Mata y Everardo Guzmán, ambos adultos mayores, recibieron apoyo por parte del DIF Guadalupe y del alcalde Héctor García, luego de que perdieran todo su patrimonio a causa de un incendio registrado en su domicilio.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Circunvalación, en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Guadalupe, donde los adultos mayores fueron rescatados oportunamente por elementos de la Policía municipal.

Tras la valoración de las autoridades, se les informó que el inmueble representa un riesgo, por lo que deberá ser demolido, situación que ha generado tristeza y preocupación en la pareja, ya que se quedaron sin hogar.

Ante este panorama, el DIF Guadalupe fue una de las primeras instancias en sumarse a la ayuda, junto con el alcalde Héctor García, quienes les brindaron apoyo con electrodomésticos, láminas, barrotes y otros insumos, además de comprometerse a dar seguimiento al caso para contribuir a la reconstrucción de su vivienda.

Finalmente, Everardo y Leonor agradecieron el apoyo recibido por parte de las autoridades y de la comunidad, reiterando su esperanza de poder reconstruir su hogar, mientras se mantiene el llamado a la ciudadanía para que continúe solidarizándose con ellos mediante la donación de materiales de construcción y artículos básicos.