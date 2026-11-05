DIF Escobedo apoya a familia afectada por incendio en su vivienda

La entrega busca aliviar algunas de las necesidades inmediatas de los afectados, quienes ahora deben hacer frente a las pérdidas materiales

Con el propósito de ayudar a una familia que atraviesa momentos difíciles tras un incendio en su vivienda, el DIF de Escobedo realizó la entrega de diversos artículos de primera necesidad para contribuir a la recuperación de sus pertenencias.



La atención fue brindada a don Martín y sus familiares, luego de que un siniestro registrado la noche del martes provocara daños en su domicilio y consumiera muebles y otros objetos que formaban parte de su patrimonio.



Como parte del apoyo, la directora del DIF municipal, María de los Ángeles González, acudió hasta la vivienda para entregar personalmente una silla de ruedas para don Martín, además de un colchón, despensas, colchas y otros artículos básicos.