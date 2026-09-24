DIF + Cerca ofrecerá atención gratuita en San Nicolás

También habrá atención de optometría y valoración dental, con orientación sobre los resultados y los pasos a seguir en caso de detectar algún problema de salud

El DIF Nuevo León estima brindar atención gratuita a alrededor de mil 500 personas durante la primera semana de DIF + Cerca en San Nicolás de los Garza, programa que acercará servicios de salud y prevención a las comunidades.

Las jornadas comenzarán el lunes 28 de septiembre, en el CONALEP 213 Don José María Hernández Martínez, ubicado en la colonia Unidad Laboral. La atención se realizará de 6:00 a 16:00 horas.

De acuerdo con la directora general del DIF Nuevo León, Ale Morales, el programa busca que las familias puedan realizarse una primera revisión médica cerca de sus hogares y detectar posibles necesidades de seguimiento.

DIF + Cerca ofrecerá estudios y valoraciones gratuitas

Entre los servicios gratuitos se ofrecerán valoraciones médicas generales y estudios de laboratorio, incluyendo biometría hemática, química sanguínea de 24 elementos y examen general de orina. La toma de muestras para estos estudios será de 6:00 a 8:00 horas.

También habrá atención de optometría y valoración dental, con orientación sobre los resultados y los pasos a seguir en caso de detectar algún problema de salud.

Valorarán entrega de aparatos de movilidad

El programa contempla además valoraciones para identificar a personas que requieran aparatos de movilidad, como sillas de ruedas, andadores, bastones o muletas.

Según informó Morales, estos apoyos serán entregados posteriormente por el DIF a quienes sean determinados como beneficiarios de acuerdo con la valoración médica.

¿Dónde se realizará la primera jornada de DIF + Cerca?

La primera jornada se llevará a cabo en el CONALEP 213, ubicado en calle Antonio Díaz Soto s/n, Unidad Laboral 1er Sector, San Nicolás de los Garza.

La estimación de mil 500 personas servirá también para conocer la demanda de los servicios durante la primera semana y determinar si será necesario ampliar la capacidad de atención.

Con información de Marisol Gómez....