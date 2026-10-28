DIF + Cerca brinda más de 4 mil 800 servicios en Nuevo León

En sus primeras cuatro semanas, el programa DIF + Cerca otorgó 4 mil 881 servicios de salud y asistencia en San Nicolás, Monterrey y Juárez

En sus primeras cuatro semanas de operación, el programa "DIF + Cerca" ha otorgado un total de 4 mil 881 servicios de salud y atención integral, consolidando la estrategia estatal de llevar asistencia médica gratuita directamente a las comunidades que más lo necesitan.

Bajo el liderazgo de Alejandra Morales, directora general del DIF Nuevo León, esta iniciativa busca descentralizar la atención institucional de los centros fijos para trasladarla a las calles y hogares de las familias neolonesas, promoviendo un modelo de atención accesible, digno y de calidad.

“Con DIF + Cerca estamos demostrando que los servicios deben llegar directamente a las familias. Nuestro compromiso es seguir llevando a las colonias y comunidades de Nuevo León una atención digna, cercana y de calidad a quienes más lo necesitan”, destacó.

Atención integral en los municipios

Durante este primer mes de arranque, las brigadas itinerantes han concentrado sus esfuerzos en tres municipios clave de la zona metropolitana: San Nicolás de los Garza, Monterrey y Juárez. En estas demarcaciones, los asistentes han tenido acceso a una oferta de apoyos que incluye:

• Salud visual y adaptación de lentes.

• Estudios de laboratorio clínicos.

• Consultas médicas generales.

• Atenciones dentales y otros apoyos asistenciales.

El desglose de apoyos semana a semana

El impacto del programa se ha distribuido de la siguiente manera durante sus intervenciones iniciales:

• Semana 1 (San Nicolás): 1,455 servicios otorgados.

• Semana 2 (Monterrey): 702 servicios otorgados.

• Semana 3 (San Nicolás): 1,331 servicios otorgados (segunda visita).

• Semana 4 (Juárez): 1,393 servicios otorgados.