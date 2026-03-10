Diez lesionados tras choque de camiones de personal en Apodaca

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, mientras que paramédicos brindaron atención en el lugar a 10 personas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Por lo menos 10 trabajadores resultaron lesionados, luego de que las unidades de personal en que viajaban chocaron en Apodaca.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:30 horas del lunes sobre la carretera Apodaca Juárez a la altura de la calle Lomas de Polonia.

Se estableció que tras el percance 10 empleados sufrieron lesiones, pero estos fueron trasladados con pase médico a una clínica.

El choque movilizó a elementos de Protección Civil del Estado, quienes atendieron a los empleados a bordo de las unidades.

Se estableció que el choque ocurrió cuando uno de los camiones salió de la colonia Lomas de La Paz.

Al intentar incorpirarse a la carretera fue embestido por otra unidad de transporte de la empresa ATR.

El fuerte choque dejó destrozada la parte frontal de uno de los camioneta, cuyo chofer estuvo atrapado por algunos minutos.

Asimismo el lado izquierdo del camión conducido por el presunto responsable quedó doblada la lámina.

Este accidente afectó la vialidad en ambos sentidos de esa arteria.