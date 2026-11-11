Dictarán este martes sentencia contra Damazo 'N'

La jornada de hoy será determinante, pues el juez a cargo del caso deberá resolver si el acusado es culpable o inocente de los delitos que se le imputan

A más de un año de su detención y después de poco más de 20 días de juicio oral, este 10 de noviembre se definirá la situación jurídica de Damazo “N”, exentrenador de gimnasia acusado de cometer presuntos delitos sexuales en contra de cuatro de sus exalumnas, quienes eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.

La jornada de este martes será determinante, pues el juez a cargo del caso deberá resolver si el acusado es culpable o inocente de los delitos que se le imputan.

El juicio oral inició el pasado 22 de octubre, luego de haber sido postergado en al menos dos ocasiones por distintas situaciones relacionadas con las víctimas.

La mayor parte de las audiencias se desarrolló de manera virtual. En la sala del Palacio de Justicia permanecieron el juez, el equipo de la defensa de las víctimas y las cuatro mujeres; mientras que ellas participaron de manera remota desde las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, acompañadas por personal especializado.

Por su parte, Damazo “N” siguió el proceso desde el penal de Apodaca, junto con su equipo de defensa.

Durante las primeras jornadas se presentaron los testimonios de distintos testigos. Posteriormente , las cuatro mujeres rindieron su declaración y, en la etapa final, se escuchó la versión del acusado y se realizó el desahogo de pruebas.

Cabe señalar que el pasado viernes fueron admitidas pruebas presentadas por la defensa de Damazo “N”, como parte de los elementos que el juez deberá valorar antes de emitir su resolución.

En este proceso se acumularon cuatro carpetas judiciales, una por cada víctima, con un total de ocho delitos imputados.

A la primera mujer se le atribuyen dos delitos: atentados al pudor y equiparable a la violación; a la segunda y tercera, un delito de atentados al pudor a cada una.

Mientras que en el caso de la cuarta víctima se imputan cuatro delitos: tres por atentados al pudor y uno por equiparable a la violación.

Por lo que el juez deberá pronunciarse sobre cada uno de los ocho delitos.

La jornada final continúa en desarrollo, por lo que la resolución aún está pendiente.