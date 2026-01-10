Dictan sentencia de 51 años a hombre por feminicidio en Cadereyta

La Fiscalía de Nuevo León acreditó feminicidio, violencia familiar y lesiones; el sentenciado permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ejerció acción penal y obtuvo una sentencia condenatoria de 51 años de prisión en contra de Miguel Gregorio “N”, al acreditarse su responsabilidad penal por feminicidio, violencia familiar y lesiones. La resolución fue dictada por la autoridad judicial tras el desahogo de pruebas presentadas en audiencia.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron al interior de un domicilio, donde el hoy sentenciado se encontraba con la víctima, quien era su pareja sentimental. La Fiscalía estableció que el acusado aprovechó la relación de confianza para ejercer violencia de género en su contra.

¿Cómo se acreditó la responsabilidad penal?

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso elementos probatorios que permitieron demostrar la mecánica de los hechos y la participación directa del acusado. Entre las pruebas se incluyeron dictámenes periciales, testimonios y análisis que confirmaron la agresión reiterada y el uso de un arma blanca.

La Fiscalía detalló que Miguel Gregorio “N” causó múltiples lesiones a la víctima, las cuales derivaron en su fallecimiento. Estos elementos fueron determinantes para que el órgano jurisdiccional acreditara el tipo penal de feminicidio, además de los delitos de violencia familiar y lesiones.

Delitos acreditados por la Fiscalía

La sentencia condenatoria consideró la concurrencia de los siguientes delitos:

Feminicidio

Violencia familiar

Lesiones

La autoridad judicial estableció una pena privativa de la libertad de 51 años, por lo que el sentenciado permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social del Estado, conforme a lo dispuesto en la resolución.