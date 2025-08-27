Dictan sentencia condenatoria a cuatro homicidas 

A los detenidos se les impusieron penas de prisión que van de los 50 a los 133 años, además del pago por reparación del daño a las víctimas indirectas

La Fiscalía General de Justicia dictó sentencia condenatoria contra José “N”, Lorenzo “N”, Andrés “N” y Juan “N”, por su participación en diversos delitos ocurridos en Monterrey, Guadalupe y Salinas Victoria.

Los señalados habrían participado en hechos relacionados con homicidio calificado, feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar equiparada, por lo que se les impusieron penas de prisión que van de los 50 a los 133 años, además del pago por reparación del daño a las víctimas indirectas.

Entre los hechos atribuidos, se les acusa de ingresar armados a distintos domicilios para disparar contra los ocupantes, causando la muerte de un menor de tres años, un adolescente de 15, y al menos cuatro adultos.

Asimismo, José “N” fue vinculado a un intento de feminicidio contra su expareja, a quien presuntamente intentó asfixiar dentro de su domicilio.

Todos los detenidos permanecerán internados en un Centro de Reinserción Social estatal