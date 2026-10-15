Dictan prisión preventiva a joven por presunto delito sexual

Antes de obligarla a retirarse, el agresor la amenazó con hacerle daño a su familia en caso de que relatara o denunciara lo sucedido

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Miguel “N”, de 19 años de edad, al ser señalado como el presunto responsable del delito equiparable a la violación en perjuicio de una menor de tan solo 9 años de edad.

Investigación ubica los hechos en agosto de 2026

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Fiscalía Regional Sur, y apoyadas por detectives de la AEI, los hechos habrían ocurrido en agosto de 2026 en un municipio del área metropolitana.

Según la carpeta de investigación, el ahora imputado abordó a la víctima en la vía pública mediante engaños, trasladándola posteriormente a un predio despoblado. En el sitio sometió a la niña para imponerle actos sexuales que le causaron lesiones corporales.

Antes de obligarla a retirarse, el agresor la amenazó con hacerle daño a su familia en caso de que relatara o denunciara lo sucedido.

Juez determina prisión preventiva para Miguel “N”

Tras las labores de inteligencia y el seguimiento del caso, el pasado 11 de octubre de 2026, los detectives de la AEI ejecutaron la orden de aprehensión dictada por un Juez de Control.

Durante la correspondiente Audiencia Inicial de Imputación por delito sexual, la autoridad correspondiente determinó la medida cautelar de prisión preventiva. Miguel “N” fue ingresado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanecerá internado mientras concluyen las investigaciones complementarias y se define su situación legal.