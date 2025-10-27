Dictan prisión preventiva a joven acusado de homicidio en Linares

El juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, además de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un juez de control dictó vinculación a proceso y prisión preventiva contra Adán “N”, de 21 años, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, ocurrido en septiembre pasado en el municipio de Linares.

Durante la audiencia celebrada este 26 de octubre de 2025, un agente del Ministerio Público especializado en homicidios presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba que señalan al imputado como presunto responsable del asesinato de un hombre identificado como Dionisio, de 40 años.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 20 de septiembre en el Ejido Lampazos Río Verde, donde el joven habría arribado a bordo de una motocicleta. Tras llamar a la víctima por su nombre, presuntamente disparó en varias ocasiones con un arma de fuego larga, provocándole la muerte en el lugar.

Adán “N” fue detenido el 20 de octubre dentro de un centro de reinserción social estatal, en cumplimiento a una orden de aprehensión.

El juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.