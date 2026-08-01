Dictan prisión preventiva a Héctor “N” por el caso Peak

De acuerdo con la investigación, Héctor “N” se presentaba como director de operaciones de Peak Growth Capital S.A.P.I. de C.V.

Héctor “N”, señalado como presunto director de operaciones de Peak Growth Capital, fue detenido y vinculado a proceso por fraude, luego de que una inversionista denunciara la pérdida de 3 millones 750 mil pesos entregados a la compañía.

La Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentó la orden de aprehensión el 30 de julio de 2026. Tras analizar los datos presentados por el Ministerio Público, un juez de control determinó que existen elementos para investigar su posible participación en el delito patrimonial.

Como medida cautelar, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva justificada, mientras que la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria.

Inversionista entregó 3.75 millones de pesos

De acuerdo con la investigación, Héctor “N” se presentaba como director de operaciones de Peak Growth Capital S.A.P.I. de C.V., empresa que ofrecía rendimientos superiores a quienes depositaban recursos y formalizaban las operaciones mediante contratos y pagarés.

Una mujer con identidad protegida habría realizado distintas transferencias a una cuenta bancaria registrada a nombre de la compañía entre marzo de 2022 y octubre de 2023, bajo la expectativa de recuperar su capital junto con las ganancias ofrecidas.

"Entre los meses de marzo de 2022 a octubre de 2023, la víctima realizó diversas transferencias a una cuenta bancaria registrada a nombre de la empresa sumando en total la cantidad de $3,750,000.⁰⁰ (tres millones setecientos cincuenta mil pesos 0/¹⁰⁰), siendo que en el mes de Abril de 2024 mediante correo electrónico la víctima fue convocada a una asamblea urgente en donde los directivos informan que la empresa estaba en quiebra y había entrado en concurso mercantil, sin entregar a cada víctima su capital de inversión ni los supuestos rendimientos generados" informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Empresa informó que estaba en concurso mercantil

La afectada fue convocada en abril de 2024 a una asamblea urgente mediante correo electrónico. Durante la reunión, los directivos informaron que la compañía estaba en quiebra y había iniciado un procedimiento de concurso mercantil.

Según la denuncia, la inversionista no recibió la devolución de los 3 millones 750 mil pesos ni los rendimientos que presuntamente se habían generado durante el periodo de inversión.

El caso presentado ante el juez corresponde a una denuncia individual, aunque la detención se encuentra relacionada con las investigaciones abiertas por las operaciones de Peak Growth Capital y las afectaciones denunciadas por otros inversionistas.

Juez ordena mantenerlo en prisión

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los datos con los que sostiene la probable participación activa de Héctor “N”. Después de valorar los elementos, el juez dictó el auto de vinculación a proceso por fraude.

El imputado permanecerá internado en un centro penitenciario mientras se desarrollan las diligencias pendientes y se determina la posible intervención de otras personas relacionadas con las operaciones investigadas.

La vinculación a proceso permite continuar con la investigación, pero no representa una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal deberá resolverse en las siguientes etapas del procedimiento con base en las pruebas que presenten las partes.