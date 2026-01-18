Dictan condena a responsable de homicidio en gasolinera de Juárez

De acuerdo con la investigación, la víctima, identificada como Fernando, se encontraba a bordo de una camioneta cuando fue interceptada por el ahora sentenciado

A 25 años de prisión fue sentenciado Edwin Yair “N”, luego de que un juez lo encontrara culpable del delito de homicidio calificado, tras un juicio oral realizado esta semana, informó la Fiscalía General de Justicia Estatal.

La sentencia condenatoria se emitió durante la audiencia celebrada el 16 de enero de 2026, en la que la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves logró acreditar la participación directa del acusado en los hechos violentos.

Fallo incluye reparación del daño

Además de la pena de prisión, Edwin Yair “N” deberá cubrir el pago de la indemnización correspondiente por la muerte de la víctima y los gastos funerarios, y permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Así ocurrió el ataque

Los hechos se registraron el 30 de abril de 2022, en una gasolinera ubicada en el cruce de las calles Coahuila y avenida Benito Juárez, sobre la carretera a Reynosa, en el municipio de Juárez.

Ataque armado en gasolinera

De acuerdo con la investigación, la víctima, identificada como Fernando, se encontraba a bordo de una camioneta cuando fue interceptada por el ahora sentenciado y otro individuo.

Ambos portaban armas de fuego cortas y dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor, quien murió dentro del vehículo.

Y tras el ataque, los agresores huyeron del lugar.