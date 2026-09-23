Dictan 96 años de prisión por doble feminicidio

El sentenciado, identificado como Julio César 'N', fue encontrado responsable de ambos hechos luego de un juicio oral penal

Un hombre fue sentenciado a 96 años y cinco meses de prisión por el feminicidio de dos mujeres trans, en lo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señala como la primera sentencia condenatoria en el estado en la que se sanciona como feminicidio la muerte violenta de dos mujeres trans.

El sentenciado, identificado como Julio César “N”, de 35 años, fue encontrado responsable de ambos hechos luego de un juicio oral penal, en el que la Fiscalía Especializada en Feminicidios presentó pruebas documentales, periciales, materiales y testimoniales para acreditar su responsabilidad.

El primer caso ocurrió el 26 de julio de 2024, en una habitación de un motel ubicado en la colonia Crispín Treviño, en Guadalupe. De acuerdo con la investigación, el hombre atacó a la víctima, identificada con las iniciales E. S. M., y le obstruyó la respiración hasta provocarle la muerte.

Dos días después, el 28 de julio de 2024, se registró el segundo hecho en un domicilio de la colonia Terminal, en Monterrey. En este caso, la víctima, identificada como J. S., también fue sometida mediante violencia y el acusado habría utilizado un trozo de tela para sujetarla del cuello, provocándole la muerte.

En ambos casos, los estudios forenses determinaron que las víctimas fallecieron por asfixia por estrangulamiento. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que existieron elementos para acreditar violencia de género y que las agresiones estuvieron dirigidas a causarles la muerte.