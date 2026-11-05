Dictan 59 años de cárcel para doble homicida de San Nicolás

En 2023, Christian "N", de 37 años, entró por la fuerza al domicilio de Erick y Gerardo y luego de darles una golpiza les quitó la vida a balazos

Un hombre fue sentenciado a 59 años de prisión al ser acusado de doble homicidio y robo, en hechos ocurridos en septiembre del 2023 en San Nicolás.

El acusado identificado como Christian "N", de 37 años, es señalado por los delitos de homicidio doloso y robo de vehículo.

Tras asesinar a dos adultos identificados como Erick y Gerardo, donde acompañados de sujetos portaban armas de fuego, ingresando por la fuerza al domicilio, golpeando a dichas víctimas y disparando contra ellas.

Fue luego del juicio que el agente del Ministerio Público expuso pruebas y testimonios que demuestran que los actos dolosos que el acusado realizó para privar de la vida en forma violenta a dos hombres, a uno de los cuales le causó también daño patrimonial.

El juez emitió fallo de sentencia condenatoria de pena privativa de la libertad con 59 años de prisión, con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal y pago por reparación de daño en términos de ley por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.