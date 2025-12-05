Dictan 45 años de prisión a hombre por feminicidio en Escobedo

El Ministerio Público demostró la conducta dolosa ejercida en contra de la víctima, a la que atacó en forma violenta por razones de género

La Fiscalía del estado dictó una sentencia de 45 años de prisión contra Edson Antonio “N”, de 34 años, declarado responsable del feminicidio de una joven ocurrido en abril de 2023 en el municipio de General Escobedo.

Durante la audiencia realizada en diciembre de 2025, la Fiscalía Especializada en Feminicidios presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que acreditaron de manera plena la responsabilidad del acusado, quien atacó a la víctima —una mujer de 21 años, de identidad reservada— dentro de una vivienda ubicada en la colonia La Unidad.

De acuerdo con la investigación, el sentenciado se aprovechó de la relación de confianza con la joven y la agredió con un objeto punzocortante, provocándole diversas lesiones que le quitaron la vida.

Además de la pena de prisión, Edson Antonio “N” deberá cubrir 4,000 cuotas de multa y pagar la reparación del daño, que incluye indemnización por muerte y gastos funerarios.

El sentenciado permanecerá recluido en un Centro de Readaptación Social Estatal.