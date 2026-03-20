Dictan 37 años de prisión a hombre por homicidio en Escobedo

El agente del Ministerio Público presentó un amplio caudal probatorio que permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado como autor material

La Fiscalía informó sobre una sentencia condenatoria dictada en contra de Luis Eduardo “N”, de 31 años, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, tras hechos ocurridos en enero de 2020 en el municipio de General Escobedo.

De acuerdo con la autoridad, durante la audiencia de juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó un amplio caudal probatorio que permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado como autor material directo de los hechos.

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves expuso testimonios y evidencias que demostraron que el acusado actuó con intención dolosa al atacar a las víctimas con armas de fuego, logrando privar de la vida a una de ellas y dejando gravemente lesionadas a otras dos.

El juez del caso valoró los argumentos de ambas partes y determinó que la Fiscalía acreditó plenamente la responsabilidad del imputado, por lo que emitió un fallo condenatorio.

Como resultado, Luis Eduardo “N” fue sentenciado a 37 años y 6 meses de prisión, pena que deberá cumplir en un centro de readaptación social estatal. Además, se le ordenó el pago por concepto de reparación del daño, incluyendo indemnización por la muerte de la víctima y gastos funerarios.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2020 en la colonia Alianza Real, donde el acusado, acompañado por dos sujetos, ingresó de forma violenta a un domicilio portando armas de fuego.

En el lugar se encontraba una adolescente de 17 años, identificada como Lesly, así como dos hombres adultos. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte de la menor, mientras que los otros dos hombres resultaron con lesiones graves, aunque lograron sobrevivir tras recibir atención médica oportuna.

La Fiscalía reiteró que este resultado forma parte de su compromiso de combatir los delitos de alto impacto y garantizar justicia para las víctimas.