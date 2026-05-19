Dictan 25 años de prisión a responsable de homicidio en 2018

Fidencia, de 64 años, fue asesinada a balazos dentro de una tienda de abarrotes en la colonia Tierra Propia en Guadalupe.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, informó sobre la obtención de una sentencia condenatoria en contra de Erick Alejandro “N”, de 46 años de edad, por el delito de homicidio calificado. La resolución fue emitida durante una Audiencia de Juicio Oral Penal celebrada en mayo de 2026, relacionada con hechos ocurridos en diciembre de 2018 en el municipio de Monterrey.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Homicidios presentó pruebas y testimonios que acreditaron la responsabilidad penal del acusado como autor material directo del crimen.

De acuerdo con la investigación, la víctima, identificada como Fidencia, de 64 años de edad, se encontraba en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Tierra Propia cuando el ahora sentenciado ingresó acompañado de otro sujeto y accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones en su contra, privándola de la vida en el lugar.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, el Juez determinó infundada la defensa y emitió fallo condenatorio, imponiendo a Erick Alejandro “N” una pena de 25 años de prisión, misma que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Estatal. Además, fue condenado al pago de la reparación del daño, incluyendo indemnización por muerte y gastos funerarios, conforme a lo establecido por la ley.