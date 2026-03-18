Dictan 25 años de prisión a dos hombres por homicidio en García

El hecho violento ocurrió en una fiesta, donde Brandon "N" discutió con un hombre a quien derribó y posteriormente ordenó a Aldo "N" que le dispare al sujeto

Dos hombres identificados como Brandon “N” y Aldo “N” fueron sentenciados a 25 años de prisión tras ser encontrados culpables del delito de homicidio, por hechos ocurridos en mayo de 2024 en el municipio de García.

El caso se originó en una quinta ubicada en la colonia Cerritos, donde la víctima, identificada como Edgar Aroni, se encontraba conviviendo en una reunión.

De acuerdo con las investigaciones presentadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, durante el encuentro Brandon “N” inició una discusión con la víctima, para posteriormente golpearlo en el rostro y derribarlo.

Aprovechando la situación de vulnerabilidad, ordenó a Aldo “N”, quien portaba un arma de fuego, que disparara contra el hombre con la intención de privarlo de la vida.

Aldo “N” accionó el arma en varias ocasiones mientras la víctima se encontraba en el suelo, sin posibilidad de defenderse.

Tras la agresión, ambos atacantes huyeron del lugar, mientras que el afectado fue trasladado a recibir atención médica; sin embargo, falleció momentos después a consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de bala.

El juez, determinó que existían pruebas suficientes, contundentes e irrebatibles para acreditar la responsabilidad penal de los imputados como autores materiales del homicidio, por lo que emitió un fallo condenatorio.

Como parte de la sentencia, además de los 25 años de prisión que deberán cumplir en un Centro de Readaptación Social Estatal, los responsables también deberán cubrir el pago por concepto de reparación del daño, incluyendo indemnización por la muerte de la víctima y gastos funerarios.