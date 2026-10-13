Dictan 18 años de cárcel a 4 por 'botar' restos humanos en García

De acuerdo con la investigación, los acusados abandonaron los restos con la intención de dificultar su localización e identificación, además de ocultar delitos

Cuatro hombres fueron sentenciados a penas de entre 15 y 18 años de prisión por delitos vinculados con la desaparición de personas, luego de que la Fiscalía de Nuevo León acreditara su responsabilidad en el abandono de restos humanos en el municipio de García.

Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2023, en el kilómetro 2 del Libramiento Noreste, donde Dilan “N”, José “N”, Jesús “N” y Jorge “N” llegaron a bordo de una camioneta y descendieron para dejar bolsas de plástico que contenían restos humanos.

De acuerdo con la investigación, los acusados abandonaron los restos con la intención de dificultar su localización e identificación, además de ocultar la comisión de un delito. En el lugar también dejaron un cartelón con una leyenda atribuida a un grupo delincuencial.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios para acreditar la participación de los cuatro acusados. Tras valorar los argumentos de ambas partes, un juez emitió un fallo condenatorio en su contra.

Dilan “N”, José “N” y Jorge “N” recibieron una pena de 15 años de prisión, mientras que Jesús “N” fue sentenciado a 18 años, debido a que también fue sancionado por un delito contra la salud dentro de otra carpeta de investigación.

Además de las penas de cárcel, los cuatro sentenciados deberán pagar una multa equivalente a mil cuotas cada uno, así como la reparación del daño conforme a lo establecido durante la audiencia.