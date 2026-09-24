Dictan 102 años de prisión a hombre por delitos contra menor

Un juez impuso 102 años de prisión a Óscar Eduardo 'N', hallado responsable de violación equiparada, abuso sexual y corrupción de menores

Un juez dictó una sentencia condenatoria de 102 años de prisión contra Óscar Eduardo “N”, al ser encontrado responsable de los delitos de violación equiparada, abuso sexual y corrupción de menores, cometidos en perjuicio de una menor de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado, el ahora sentenciado tuvo contacto con la víctima y, en reiteradas ocasiones, habría realizado actos de carácter sexual en su contra, además de conductas encaminadas a causarle afectaciones físicas, psicológicas y conductuales.

Los hechos ocurrieron durante un periodo de aproximadamente tres años, entre 2022 y 2025, cuando la víctima tenía entre 9 y 12 años de edad.

Durante ese tiempo, el hombre habría cometido las agresiones aprovechándose de la condición de vulnerabilidad de la menor.

La Fiscalía señaló que las conductas atribuidas a Óscar Eduardo “N” provocaron daño emocional y afectaciones en el desarrollo de la víctima.

Tras el desahogo y valoración de las pruebas presentadas durante el proceso, el juez emitió una sentencia condenatoria de 102 años de prisión, la cual deberá cumplirse en un centro de reinserción social.