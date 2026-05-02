Dictan 101 años de prisión a hombre por delitos sexuales

La víctima fue una adolescente de 12 años, de identidad protegida, quien fue sometida a actos de índole sexual que le habrían provocado afectaciones físicas

Un juez impuso una sentencia de 101 años de prisión a Héctor “N”, luego de concluir un proceso penal en el que fue señalado y juzgado por su probable responsabilidad en delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

La resolución se dio durante una audiencia celebrada en abril de 2026, dentro de un juicio oral por los delitos de violación equiparada, abuso sexual y corrupción de menores, relacionados con hechos que habrían ocurrido en un municipio del área metropolitana.

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, los hechos presuntamente se registraron en distintas ocasiones entre los años 2020 y 2024, cuando la víctima, una adolescente de 12 años, de identidad protegida, habría sido sometida a actos de índole sexual que le habrían provocado afectaciones físicas y psicológicas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos y pruebas ante el juez, mientras que la defensa expuso argumentos en favor del acusado.

Tras valorar lo planteado por ambas partes, la autoridad judicial emitió un fallo condenatorio.

Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia establece el pago de una multa económica y la reparación del daño, que contemplaría la atención psicológica de la víctima.

El sentenciado permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social estatal, en tanto continúa la etapa de ejecución de la sentencia.