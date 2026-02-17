Dicen, otra vez, que el presupuesto sale el miércoles

Dicen que están listos para avanzar, solo faltan unas cuantas más negociaciones entre Morena, PRI y PAN, para llegar a un acuerdo final.

Una vez más los diputados patearon el bote en el tema presupuestal, ahora para este miércoles 18 de febrero, pero al paso que van, parece ser que va a llegar la Semana Santa y Nuevo León no tendrá presupuesto.

"Espero que si pudiéramos avanzar y que tengamos algo cerrado ya para más tardar este próximo miércoles.

“El dictamen ya está hecho, que se va a sacar ese veto o se le va a dar revertir el veto que envió el gobernador. Y para ello, pues tenemos que hacer algunas modificaciones con base en las dos, tres cosas diferentes que tenía el dictamen que quiere agregar la gente de morena principalmente disminución del gasto público en la imagen del gobernador y su familia y el segundo tema el tema del apoyo a las personas con discapacidad. Desconozco cuál sea la postura de morena, este lo que vi en medios de comunicación es que quieren avanzar y pues nosotros estamos en la misma materia”, dijo el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente.

Por su parte, el coordinador de Morena, Mario Soto, sostuvo que están dispuestos a avanzar siempre y cuando se cumplan las condiciones ya dichas anteriormente.

"Yo esperaría que sí (salga el presupuesto) con los cinco puntos que nuestra presidenta estableció y nosotros aquí estamos respaldando.

“Esperaría que el miércoles, como dijo el diputado (Carlos de la Fuente) ya puedan, pues antes circular los dictámenes para que se puedan analizar y ya el miércoles estaría dando en la Comisión de presupuesto”, agregó Mario Soto.

Así mismo, el diputado del PRI, Javier Caballero, dijo que a pesar de las declaraciones por parte del Gobernador, Samuel García, de avanzar en el presupuesto, no ha presentado nuevas propuestas, por lo cual, es más probable que se avance con la propuesta de Morena.

“Nosotros seguimos abiertos, obviamente hay declaraciones periodísticas de parte del gobernador, de parte del secretario General de Gobierno, pero realmente a la mesa que tienen que llegar esas propuestas, pues no ha llegado algo que lleve a destrabar al día de hoy el presupuesto, pero seguimos abiertos.

“Esperemos que este planteamiento de bajar la deuda lo más posible y lo que se ha venido construyendo desde diciembre, no olvidemos que tenemos un presupuesto aprobado donde las fracciones del PRIPAN y PRD fuimos muy enérgicos en decretar que no iba a haber nuevos impuestos, en decretar que no iba a haber la deuda como lo estaban posicionando y bueno, pues últimamente el grupo parlamentario de Morena y sus aliados se suma a esta propuesta”, agregó Javier Caballero.