Dice Samuel que ya operarán taxis de plataformas en Aeropuerto

Sin abundar en detalles, el mandatario estatal explicó que antes de la justa deportiva se concretará la estrategia para que los conductores puedan operar.

En medio de los documentados casos de hostigamiento de la Guardia Nacional contra taxistas de aplicación en el Aeropuerto de Monterrey, el gobernador Samuel García aseguró que para el Mundial por fin se podrá utilizar sin inconvenientes este servicio de transporte.

Sin abundar en detalles, el mandatario estatal explicó que antes de la justa deportiva se concretará la estrategia para que los conductores puedan operar.

“Van a ver un aeropuerto que se está remodelando y creo que hoy también van a exponer lo que vamos a hacer este mes para que pueda llegar el transporte público.

“Que llegue Uber, que llegue DiDi, que lleguen todas las aplicaciones al aeropuerto”, prometió el gobernador.

En ese sentido, destacó que los turistas que hagan su arribo desde la central aérea tendrán dos alternativas para viajar en automóvil hasta el estadio.

“Van a tener dos opciones: Miguel Alemán y van a poder ver la construcción del monorriel más largo del continente, todo pavimentado, pintado, precioso”, dijo, “o se vienen gratis por la Autopista y vía Constitución pueden llegar al estadio, a la Macroplaza”.

A finales de marzo El Horizonte/INFO7 reportó el acoso que sufren los trabajadores del volante al querer dejar o levantar pasajeros en el Aeropuerto.

Y es que, según narraron, la Guardia Nacional mantiene una constante cacería para requisar sus unidades aún y aunque presenten su documentación en regla.

Las denuncian cobraron particular relevancia debido a que Uber México aseguró contar con una resolución de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para que la autoridad federal cese sus operativos y permita la prestación del servicio.

Ante las acusaciones, la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reviró diciendo que el recurso legal obtenido por la empresa no autoriza explícitamente la operación en los aeropuerto, sino que únicamente impide a la Guardia Nacional usar fuerza excesiva contra los conductores.