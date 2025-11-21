Dice Samuel que entregará Presupuesto después de las 23:00 horas

Por: Maguelsy Caballero 20 Noviembre 2025, 21:11 Compartir

A través de sus redes sociales el mandatario compartió un video en donde asegura que acababa de llegar a su casa luego de un viaje a Ciudad de México

El Gobernador de Nuevo León aseguró que entregará el presupuesto despues de las 23:00 horas de este jueves 20 de noviembre. A través de sus redes sociales el mandatario compartió un video en donde asegura que acababa de llegar a su casa luego de un viaje a Ciudad de México, el cual describió como de buenos resultados. “Por fin en casa, pero fue una muy buena vuelta, ya vamos a firmar el Presupuesto, ultimos detalles y se oresenta hoy a las 11 y pico de la noche, en tiempo y forma”, dijo el mandatario estatal. El Congreso del Estado amplió el horario de la Oficialía de Partes hasta las 23:59 horas de este 20 de noviembre para recibir el Paquete Fiscal 2026.