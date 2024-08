Dice Miguel que dejará $3,000 mdp a arcas sampetrinas

Miguel Treviño, alcalde de San Pedro, aseguró no temer a una auditoria de la administración entrante ya que deben asegurarse de recibir el municipio en orden

El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, aseguró no temer a una auditoria de la administración entrante y que dejará las arcas municipales con 3,000 millones de pesos.



Durante el proceso de transición con el alcalde electo, Mauricio Fernández, ha hecho publicó que su equipo revisara todas las acciones realizadas en los últimos tres años, a manera de confirmar que el uso del erario público en el municipio se haya utilizado de manera correcta.



Esta mañana Treviño secundó la postura de Fernández, al comentar que es necesario hacer una auditoria para que asegurarse de recibir el municipio en orden y sin ilegalidades.



“La administración entrante tiene que hacer la revisión que considere pertinente, es responsabilidad de un gobierno que entra asegurarse que las cuentas están claras, que los recursos se usaron de manera ordenada, que se cumplieron con los procesos que marca la contraloría”, comentó Miguel Treviño



Asimismo, el actual alcalde sampetrino señaló que al entrar su administración hace seis años el dinero que le fue entregado era de 800 millones de pesos y ahora el estará entregando 3,000 millones para una buena administración del ayuntamiento.



“Recibimos 800 millones de pesos, una parte de estos recursos comprometidos se estaba terminando el puente María Cantú, pero lo que había en la caja era 800 millones de pesos.



“Nada mas este año 2024 el municipio tiene en sus arcas 300 millones de pesos como productos financieros y eso nos da un total de 3000 millones de pesos, es decir que con estos recursos se puede hacer un proyecto de las mismas dimensiones de Centro Valle, Casco, Vasconcelos, Parque Clouthier, alcaldía poniente y el instituto de formación y perfeccionamiento policial empezando la administración”, destacó el alcalde sampetrino.



Esta cantidad informó que se debe a la creciente participación de los ciudadanos en el pago del impuesto predial, ya que ahora es del 85% y puntualizó que las colonias más rezagadas son quienes han buscado una regularización a sus predios mayor que las de más alto recurso.



Por último, Miguel Treviño detalló que, con el objetivo de no dejar pendientes a la nueva administración, no sé han empezado nuevas obras, como es el caso del paso elevado entre avenida Jiménez y Corregidora.

