Dice Conagua que sigue abierto procedimiento por agua del Pánuco

La dependencia dio a conocer que también hay otro procedimiento parecido que tiene que ver con el título de asignación de agua de las presas del estado

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que el procedimiento administrativo relacionado con la asignación de agua para el proyecto Monterrey VI aún no está concluido, pues la controversia se encuentra actualmente sujeta a una resolución jurisdiccional.

Además, la dependencia dio a conocer que también hay otro procedimiento parecido que tiene que ver con el título de asignación de agua de las presas del estado.

Este último es considerado estratégico para el abasto de la urbe regia pues comprende derechos por 355 millones 932,000 metros cúbicos anuales de aguas superficiales, incluyendo fuentes asociadas a las presas El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca, así como los aprovechamientos subterráneos, que en conjunto amparan 154 millones 356,546 metros cúbicos.

En el caso del proyecto Monterrey VI, Conagua señaló que en 2024 inició un procedimiento administrativo de extinción por caducidad debido al no aprovechamiento, durante 2020–2021, de los 473 millones 40,000 metros cúbicos anuales provenientes del río Tampaón, afluente del río Pánuco.

La dependencia precisó que Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) controvirtió la resolución y Conagua promovió el medio legal de defensa correspondiente, por lo que el asunto continúa pendiente.

“El asunto continúa sujeto a resolución jurisdiccional y, por tanto, la controversia no puede considerarse definitivamente concluida”, indicó la dependencia

La aclaración ocurre luego de que el gobernador Samuel García y el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, revelaran que hace dos años Conagua le trató de “quitar” a Nuevo León la concesión del Río Pánuco la cual pelearon y lograron mantener vigente para aprovechar hasta 15 m³/s.

La dependencia dijo que ese juicio no ha concluido y que el pago de la Cuota de Garantía de No Caducidad, al señalar que en agosto de 2026 emitió a AyD una carta invitación para cubrir $172 millones 801 mil 512 pesos.

Conagua indicó que existe un antecedente de pago de $159,651 pesos correspondiente al periodo 2022-2023, pero aclaró que ese pago corresponde a un periodo distinto al que fue materia del procedimiento administrativo y que solamente ampara el 10% del volumen concesionado.

“Conagua reitera la invitación para cubrir dicha cuota y atender oportunamente las obligaciones vinculadas con los volúmenes que permanecen sin aprovechamiento”, expresaron.

Respecto al otro título de asignación, el Organismo de Cuenca Río Bravo señaló que SADM debía presentar su solicitud de prórroga a más tardar el 16 de noviembre de 2021, pero ésta fue ingresada de manera extemporánea.

Ante la relevancia de estos derechos para garantizar el suministro de agua a la población, el organismo indicó que realiza gestiones jurídico-administrativas ante las instancias competentes de Conagua para encontrar, dentro del marco legal, una vía que permita dar certeza jurídica a la asignación y proteger el abasto metropolitano.

“Nuestra responsabilidad es hacer cumplir la ley y proteger la seguridad hídrica de Nuevo León, los derechos sobre las aguas nacionales implican obligaciones y deben atenderse en tiempo y forma”, señalaron.

La declaración fue realizada por el director general del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, quien sostuvo que Conagua mantendrá una posición firme en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el uso de las aguas nacionales, al tiempo que buscará proteger las fuentes que abastecen a la población.