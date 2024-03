Día Mundial del Síndrome Down: por la dignidad y valía

En diciembre de 2011, la Asamblea General de la ONU designó el 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down.

Con esta celebración, la ONU quiere generar una mayor conciencia pública y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.



Lourdes Camaño, es psicóloga conductista y creadora de Down Town, una clínica de rehabilitación para personas con síndrome de down y autismo, así como personas con alguna neuro divergencia, como déficit de atención, dislexia y trastornos en el desarrollo.



En Down Town le brindan las herramientas para que las personas con Síndrome de Down sean independientes, autónomos, productivos e incluidos.



“Aunque aún nos falta mucho en este camino, cada vez hay mayor oportunidad y mayor apertura, las familias también están más activas, eso es una pieza fundamental.



"La inclusión empieza en casa, haciéndolo parte del día a día, enseñándole responsabilidades, llevándolo a una escuela, haciendo parte todas las actividades de la familia, aunque sea uno más.”



La experta también habló de la importancia de incluir a las y los niños con Síndrome de Down a las escuelas regulares y no segregarlos en escuelas especiales.

“Definitivamente estamos a favor en este lugar de la inclusión en la escuela regular. Sí sabemos que por condición alguna discapacidad intelectual y probablemente en lo académico siempre va a necesitar adecuaciones, pero ahora tanto escuelas públicas como privadas cuentan con equipos de apoyo".

Para que un niño o joven con Síndrome de Down se integre a la sociedad es importante hacerlo parte de la misma.

El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.

