Día Mundial del Huevo: un alimento muy completo

Este producto forma parte de la canasta básica alimenticia, con gran aporte en nutrientes, y que puede ser aprovechado de muchas formas

El huevo es un alimento muy completo, al que muchos le han hecho mala publicidad.

Pero, a decir de los nutriólogos, el colesterol o la grasa radica en la forma en que usted lo prepare.

Hoy, segundo viernes del mes de octubre, es el Día Mundial del Huevo.

¿A quién no se le antojan?…

En la Cafetería La Superior, los huevos sí son al gusto.

"La clientela pide los huevitos estrellados o rancheros, los huevitos con machacado, los que van salseados también, son los huevitos que más piden los clientes, huevitos tibios, como gusten", dice el chef.

Este producto de origen animal es rico en proteína, vitaminas y minerales.

Tiene muchas ventajas: es fácil de preparar, sustituye a las carnes rojas y procesadas, es versátil por sus múltiples presentaciones (estrellados o rancheros, revueltos, omelette, torta, tibios, con machacado, en chilaquiles, en licuado, y más), y puede mezclarse con casi todo.



Y frente a otros alimentos, resulta económico: la tapa con 30 piezas, equivalente a dos kilos, cuesta entre 50 y 90 pesos, dependiendo la calidad, así que cada huevo sale entre $1.66 y $3.00 pesos.

Sin duda, los huevos o blanquillos tienen muchos beneficios.



Y a usted, ¿cómo le gustan?