Día Mundial del Correo: Un servicio que sigue siendo esencial

El 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo, para reconocer su papel en el desarrollo de sociedades y conexión entre personas, instituciones y países

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El correo durante años ha sido el puente entre personas y naciones, y continúa siendo esencial en un mundo donde la tecnología domina la forma de comunicarse, pero donde la conexión física sigue teniendo valor.

Es por lo que esta fecha proclamada por la Unión Postal Universal logra reconocer el papel histórico y actual de los servicios postales en la comunicación global.

Una tarea que no tiene excepción en México.

“Refrendar nuestra misión y nuestra vocación de servir, de comunicar no sólo a todo México, sino a México con el mundo”, señaló Irgla Guzmán, gerente de Correos.

De acuerdo con datos del Servicio Postal Mexicano se reciben 114 toneladas diarias de correspondencia, donde 4 toneladas llegan a Nuevo León donde su grupo de 249 carteras y carteros hacen llegar a su destino, aunque los retos en un mundo modernizado no se hacen esperar.

“Mantener este servicio, como ya decía yo, en una respuesta efectiva, en tiempo y forma, para que nuestros clientes finales estén satisfechos”.

El servicio postal resguarda una parte importante de la memoria colectiva, pues en sus sellos, cartas y archivos se conserva una historia o recuerdo.

“Estas fechas conmemorativas, como lo es el 9 de octubre, nos permiten estar al alcance de los demás, que en el mundo se hable que existimos, entonces que se sepa que sí existimos, y existimos para dar un servicio de calidad a nuestra comunidad”.

Esta fecha visualiza también la labor de cada uno que forma parte de este servicio.

“Para mí significa mucho, ya que yo provengo de una familia postal, mi papá fue jubilado aquí de Correos, y mis hermanos también por eso para mí el Correo significa mucho”, dijo Juan Gaytán, jefe de carteros.

Esta fecha invita a reflexionar el esfuerzo detrás de cada entrega y el legado de quienes, desde hace años, mantienen viva una red que une a personas.

“Los invito a que usen el Correo, es muy bonito todavía mandar cartas a un familiar, a un amigo, a cualquier persona que aprecien, mándenle una carta, no pierde nada”.