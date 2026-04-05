Día Mundial del Autismo: conciencia, inclusión y desafíos

Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha clave para visibilizar las barreras que enfrentan las personas

Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha impulsada para visibilizar los desafíos que enfrentan las personas dentro del espectro y promover su inclusión en la sociedad.

Fue en 2007 cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró esta fecha con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), un conjunto de afecciones que afectan el sistema nervioso y el funcionamiento del cerebro.

El autismo se manifiesta principalmente a través de dificultades en la interacción social, la comunicación, el lenguaje, la conducta y la integración sensorial. La conmemoración cobra relevancia debido a que la falta de información y la discriminación continúan siendo barreras para el diagnóstico oportuno y el acceso a atención adecuada.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños presenta esta condición a nivel mundial, aunque otras estimaciones señalan cifras más altas. En Estados Unidos, un estudio de 2023 del Centers for Disease Control and Prevention identificó que uno de cada 36 niños tiene autismo.

Sin emarbgo, en México, un estudio realizado en 2016 por Autism Speaks y la Clínica Mexicana de Autismo (CLIMA) estimó que uno de cada 115 niños presenta TEA, con mayor prevalencia en varones: cuatro de cada cinco casos corresponden a niños.

Esto refleja que, pese a la mayor visibilidad, aún existe desinformación.

En el marco de la Semana Azul 2026, diversas organizaciones buscan impulsar acciones concretas para que el autismo sea entendido y respetado en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

¿Qué es el autismo?

El Trastorno del Espectro Autista es una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida.

Quienes viven con TEA interpretan el mundo de manera distinta, procesando palabras, sonidos, colores y estímulos de forma particular.

Las personas con autismo pueden presentar patrones atípicos de comportamiento, como dificultad para cambiar de actividad, atención extrema a los detalles o reacciones inusuales ante estímulos sensoriales.

El espectro incluye distintos diagnósticos como el autismo, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TDG-NE). No existen rasgos físicos distintivos, por lo que las diferencias se observan principalmente en la conducta.

A lo largo de la vida, las personas con TEA pueden enfrentar dificultades para formar relaciones sociales o mantener amistades, además de presentar comorbilidades como ansiedad, depresión o trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Sin embargo, las capacidades varían ampliamente: algunas personas pueden vivir de manera independiente, mientras que otras requieren apoyos significativos.

Diagnóstico y evolución del TEA

El diagnóstico del autismo se realiza mediante la observación del comportamiento y su comparación con criterios estandarizados.

Puede ser llevado a cabo por especialistas como neurólogos, psiquiatras o psicólogos.

El TEA se clasifica en tres niveles según el grado de apoyo que requiere la persona para realizar sus actividades cotidianas.

Aunque el autismo puede detectarse desde los primeros años de vida, incluso a partir de los 18 meses, en algunos casos se diagnostica hasta la adultez, especialmente cuando los síntomas son más sutiles.

Uno de los primeros signos de alerta suele ser el retraso en el desarrollo del lenguaje. Si un niño o niña no habla hacia los tres años y medio y no existe otra causa evidente, es recomendable acudir con un especialista.

No existe una prueba médica única para detectar el autismo; el diagnóstico depende del análisis conductual y del desarrollo.

Causas y mitos sobre el autismo

Las causas del autismo son multifactoriales. Diversas hipótesis apuntan a alteraciones en el sistema nervioso central durante el desarrollo temprano, factores genéticos y mutaciones espontáneas.

Especialistas coinciden en que el autismo no está relacionado con la crianza, las vacunas, la alimentación o el entorno social. Se trata de una condición con la que se nace y que permanece toda la vida.

A pesar de ello, persisten mitos en la sociedad. Uno de los más extendidos es la creencia de que el autismo es exclusivo de la infancia o que puede “superarse” con el tiempo.

Sin embargo, las personas autistas no dejan de serlo al llegar a la adultez. Lo que ocurre es que desarrollan habilidades que les permiten adaptarse mejor a su entorno.

Neurodiversidad y derechos

El concepto de neurodiversidad ha ganado relevancia en los últimos años. Este enfoque reconoce que existen distintas formas de funcionamiento cerebral y que estas diferencias forman parte de la diversidad humana.

Dentro de esta perspectiva, se distinguen personas neurotípicas y neurodivergentes, siendo estas últimas aquellas cuya neurología difiere de la mayoría, como en el caso del autismo.

La neurodiversidad promueve el respeto, la inclusión y el reconocimiento de derechos para todas las personas, independientemente de sus características.

Inclusión: un desafío pendiente en México

En México, la inclusión educativa sigue siendo uno de los principales retos. Durante décadas, la educación especial se mantuvo separada del sistema general.

Fue hasta 1970 que la Ley Federal de Educación reconoció la educación especial, y en 1994 el país firmó la Declaración de Salamanca de la UNESCO, orientada a la integración educativa.

Sin embargo, el modelo actual aún enfrenta críticas por prácticas que tienden a la segregación.

Los Centros de Atención Múltiple (CAM), creados en 1989, continúan operando como espacios especializados, pero muchas veces representan la única opción para estudiantes con mayores necesidades de apoyo, ante la falta de inclusión en escuelas regulares.

En la práctica, niños y niñas con autismo, especialmente en niveles 2 y 3, suelen ser rechazados o condicionados a ingresar con apoyos externos, como maestras sombra pagadas por las familias.

Además, existe una falta de capacitación docente en metodologías especializadas como TEACCH o sistemas aumentativos de comunicación, pese a compromisos internacionales.

Hacia una sociedad más inclusiva

Expertos coinciden en que la inclusión no solo depende de políticas públicas, sino también de la sociedad.

Entre las acciones clave destacan hablar abiertamente sobre el autismo, centrarse en las capacidades de las personas, fomentar su participación en entornos sociales y comunicarse de manera clara y respetuosa.

Asimismo, es fundamental garantizar diagnósticos oportunos, acceso a tratamientos personalizados y una red de servicios integrales que atienda sus necesidades de salud, educación y bienestar.

Las personas con autismo enfrentan mayores riesgos de violencia, abuso y enfermedades crónicas, lo que hace aún más urgente fortalecer los mecanismos de protección.

A pesar de los avances, el camino hacia una inclusión real aún es largo. La conmemoración del Día Mundial del Autismo no solo busca generar conciencia, sino también impulsar acciones concretas que garanticen una vida digna, con igualdad de oportunidades, para todas las personas dentro del espectro.