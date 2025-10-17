Día Mundial de la Alimentación: impulsan lucha contra el hambre

La intención de conmemorar este día es que propiciemos mejores estilos de vida, que incluyan una alimentación adecuada y suficiente para todos

Hoy 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que fijó la Organización de las Naciones Unidas para destacar la importancia de una alimentación segura, suficiente, económica y sana.

La nutrióloga Lily Benavides explicó que la intención es luchar por garantizar que haya alimentos para todos, de calidad, y erradicar el desperdicio de comida.

El día fue declarado por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

La intención es que todos propiciemos mejores estilos de vida, que incluyan una alimentación adecuada y suficiente para todos.

Lamentó los contrastes que hay en el mundo actual: por una parte, muchas personas tienen mucha comida e incurren en desperdicio; y por otro lado, muchos habitantes carecen de ella.

Luchar por erradicar la pobreza alimenticia implica una mejor distribución de la comida.

Aclaró que en la medida en que cuidemos una mejor distribución de los buenos alimentos, estaremos cuidando el medio ambiente.

Así, estaremos preservando recursos vitales como el agua, la tierra, el abono, las cosechas y demás elementos que nos da la naturaleza.