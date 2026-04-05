Día del Taco: mexicanos celebran su platillo más icónico

Desde los tacos de pastor en la Ciudad de México, de Trompo en Nuevo León, Carnaza en Jalisco, Camarón en Sinaloa y hasta los mañaneros de la abuelita.

Cada 31 de marzo, los mexicanos celebramos el alimento más característico del país los tacos…

Estas piezas culinarias son parte importante para la tradición del país pues no puedes visitar México sin probar uno.

Desde los tacos de pastor en la Ciudad de México, de Trompo en Nuevo León, Carnaza en Jalisco, Camarón en Sinaloa y hasta los mañaneros de la abuelita.

La sencilla estructura de un taco podría parecer insuficiente para alabar tanto este platillo, sin embargo, una de las características que lo definen, es la facilidad de su elaboración, y que en esa sencilla estructura puedan converger tal cantidad de sabores, combinaciones y sensaciones dignas de los paladares más exigentes.

Los elementos de un buen taco son en esencia la tortilla, el relleno y las salsas.