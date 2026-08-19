Día del Peatón: Exigen vialidades más seguras en Nuevo León

Los resultados de la intervención también reflejaron cambios en los tiempos y en la percepción de seguridad de los usuarios

En el marco del Día Mundial del Peatón, que se conmemoró este lunes, la asociación civil Movimiento de Activación Ciudadana (MOVAC) llamó a replantear el diseño de las calles de Nuevo León para priorizar la seguridad de quienes se desplazan a pie.

De acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial (OCISEVI), durante 2025 un total de 1,623 personas fueron atropelladas en calles del estado y 77 fallecieron a consecuencia de estos incidentes, lo que refleja la problemática de inseguridad vial que enfrentan los peatones.

“Para la asociación civil Movimiento de Activación Ciudadana, A. C. (MOVAC), la solución radica en el diseño de calles que pongan en el centro las experiencias de los usuarios que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad: las personas peatonas”, informaron a través de un comunicado.

Realizan jornada de sensibilización en San Bernabé

Para conmemorar la fecha, integrantes de la asociación y voluntarios realizaron actividades de sensibilización en San Bernabé, donde escucharon a personas que diariamente caminan por la zona y promovieron medidas de prevención entre los distintos usuarios de la vía.

Como parte de la jornada, mimos realizaron intervenciones cómicas para llamar la atención de conductores que invadían los cruces peatonales y de peatones que cruzaban de manera indebida.

Además, durante los altos del semáforo, voluntarios distribuyeron folletos, mostraron lonas con mensajes a favor de reducir la velocidad e invitaron a automovilistas a colocar en sus vehículos stickers con la leyenda: “No voy lento, voy cuidando vidas”.

Intervienen uno de los cruces más peligrosos de Nuevo León

La jornada también permitió recoger opiniones de habitantes de la zona sobre el proyecto de urbanismo táctico “Senderos de Color, Caminos Seguros”, inaugurado el pasado 24 de abril en San Bernabé.

El proyecto intervino el cruce de avenida Aztlán y calle Esquisto, anteriormente identificado por el OCISEVI como el cuarto cruce más peligroso de Nuevo León.

En el punto se construyeron visualmente tres islas peatonales, siete extensiones de banqueta y cuatro cruces peatonales con diseños llamativos, además de instalarse 40 señalamientos.

Con el apoyo de voluntarios, la intervención permitió recuperar 452 metros cuadrados de asfalto que anteriormente estaban destinados exclusivamente al tránsito vehicular, para convertirlos en espacios más seguros para las personas que diariamente se trasladan hacia sus hogares, escuelas y centros de trabajo.

Disminuyen tiempos y percepción de inseguridad

Los resultados de la intervención también reflejaron cambios en los tiempos y en la percepción de seguridad de los usuarios.

“Como resultado del arte sobre el asfalto, las y los transeúntes pasaron de tardar 13 segundos en promedio para cruzar en esta intersección a necesitar solo 8 segundos para llegar de una esquina de la calle a otra”

Asimismo, una encuesta aplicada a más de 250 personas mostró que ocho de cada 10 podían identificar con facilidad las zonas destinadas al cruce peatonal, frente a cuatro de cada 10 antes de la intervención.

La percepción de inseguridad también disminuyó. Antes de los trabajos, casi la mitad de las personas encuestadas manifestó sentirse insegura al cruzar por ese punto; después, la proporción se redujo a una de cada cuatro personas.

La organización consideró que la experiencia de San Bernabé demuestra que es posible avanzar hacia ciudades donde las vialidades sean espacios seguros de convivencia entre peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y conductores.

Seguridad peatonal en NL

La asociación civil Movimiento de Activación Ciudadana (MOVAC) compartió algunos números en el Día Mundial del Peatón:

-1,623 personas fueron atropelladas en calles de Nuevo León durante 2025.

-77 personas fallecieron a consecuencia de atropellamientos durante ese año.

-El cruce de avenida Aztlán y calle Esquisto era considerado el 4.º cruce más peligroso de Nuevo León por el OCISEVI.

-Se instalaron 40 señalamientos para reforzar la seguridad vial.

-Se recuperaron 452 metros cuadrados de asfalto para generar espacios más seguros para peatones.

-El tiempo promedio para cruzar la intersección pasó de 13 a 8 segundos.