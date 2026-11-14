Día del Cartero: 3.7 millones de km de esfuerzo en Nuevo León

En Nuevo León, 447 trabajadores postales distribuyen cuatro toneladas de material al día. Hoy 12 de Noviembre Día del Cartero, reconocemos este oficio

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Desde las siete de la mañana, carteras y carteros salen a recorrer las calles de Nuevo León para cumplir con sus rutas. Algunos lo hacen a pie, otros en bicicleta y cada vez más en motocicleta, llevando correspondencia y paquetería hasta distintos puntos del estado.

En Nuevo León, el Servicio Postal Mexicano cuenta con 447 trabajadores y 42 oficinas, donde reciben y distribuyen alrededor de cuatro toneladas de material postal diariamente.

La gerente estatal del Servicio Postal Mexicano en Nuevo León, la doctora Irgla Guzmán Treviño, destacó que este servicio continúa siendo fundamental, incluso ante el crecimiento de la comunicación digital.

“La labor de correos es una labor aún fundamental, porque a través del servicio que se brinda a todo el pueblo de México, nosotros tenemos una cobertura de un 96% de la población”, explicó.

Detrás de esta labor se encuentra Luis Antonio Martínez Rodríguez, quien suma 29 años como cartero en Monterrey y continúa un oficio que aprendió a lo largo del tiempo, pasando de recorrer las calles a pie a realizar sus entregas en motocicleta.

“Yo empecé caminando, con mi mochila, y luego ya después me enseñé a andar en la moto. No sabía cuando entré a andar en moto y eso me ayudó bastante”, compartió.

Para Luis Antonio, una de las mayores satisfacciones de su trabajo es la cercanía que ha construido con las personas que recibe en cada recorrido.

“Mucho gusto que la gente nos reciba así, platicar con la gente, que nos dé la bendición, todo eso es muy bonito, que la gente te trate bien, que reconozcan nuestra labor, ¿verdad?”, expresó.

Tan solo en la ciudad, carteras y carteros acumulan alrededor de 3 millones 700 mil kilómetros al mes para cumplir con la distribución de correspondencia y paquetería.

“El cartero y la cartera están cerca de la comunidad, entonces somos parte de la comunicación dentro de nuestro territorio nacional y con 191 países del mundo, a través de la Unión Postal Universal”, señaló Guzmán Treviño.

Este 12 de noviembre, en el Día del Cartero, se reconoce a quienes, con esfuerzo y constancia, recorren diariamente las calles para mantener en movimiento el servicio postal.